Двое взрослых и ребенок погибли при атаке БПЛА на дом во Владимирской области

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Три человека, включая ребенка, погибли при атаке беспилотника на жилой дом в Александровском районе Владимирской области, сообщил губернатор Александр Авдеев.

"Сегодня ночью в Александровском районе была совершена атака БПЛА. Один из них попал в 2-квартирный жилой дом. Погибли двое взрослых и семилетний сын. Пятилетней дочке удалось спастись, девочка с ожогами в больнице. Она вне опасности. Соседи живы", - написал глава региона в своем канале в Мах во вторник.

Авдеев отметил, что в настоящее время пожар ликвидирован силами МЧС.