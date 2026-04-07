В РФ расширили перечень подлежащих обязательной маркировке медизделий

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В России расширится перечень медицинских изделий, подлежащих обязательной маркировке в государственной системе "Честный знак", сообщает пресс-служба правительства во вторник.

Соответствующее распоряжение подписано, добавили в кабинете министров.

Так, с 1 сентября 2026 года средства идентификации будут наноситься, в том числе на шприцы, салфетки, пробирки, медицинские маски, обеззараживатели воздуха, в том числе бактерицидные, ортопедическую обувь, коронарные стенты, слуховые аппараты, компьютерные томографы, медицинские перчатки, аппараты для искусственного дыхания и инкубаторы для новорожденных, сообщили в правительстве.

"Решение принято на основании обращений предприятий и компаний, занимающихся выпуском и импортом медицинских изделий. В настоящее время они вынуждены выстраивать параллельные процессы обращения с маркированной и немаркированной продукцией, что усложняет работу и приводит к дополнительным издержкам", - добавили в пресс-службе.

