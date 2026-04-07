Партнеры по МКС запрещают РФ запускать на станцию космонавтов из дружественных стран

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Ряд дружественных стран обращаются к России с просьбой подготовить и отправить своих космонавтов на Международную космическую станцию (МКС), однако некоторые партнеры по станции выступают против их присутствия, сообщил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

"Правовая конструкция (программы МКС - ИФ) предполагает, что все пять стран должны быть согласны. И ряд стран - партнеров по МКС, не будем их называть, отказывают", - сказал Баканов на марафоне "Космос со Знанием".

"Вот такой истории с российской орбитальной станцией не будет", - заявил он.