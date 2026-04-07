В Дагестане прогнозируют новые ливни

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В Дагестане 8 и 9 апреля ожидается новое ухудшение погоды - сильные дожди и ветер, сообщило региональное управление МЧС со ссылкой на республиканский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Прогнозируются ливни с грозами и усиление ветра до 22-27 метров в секунду. В реках ожидается новое повышение воды до неблагоприятных отметок, в горах возможны сели.

Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане. Затопленными оказались домовладения, дороги, электроподстанции, в связи с чем было ограничено электроснабжение почти в двух десятках районов. Введен режим ЧС в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах.

Глава республики Сергей Меликов назвал объем выпавших осадков беспрецедентным.

Последствия ливневых дождей в Дагестане

Последствия ливневых дождей в селе Кала
Наводнение в Дагестане
Партнеры по МКС запрещают РФ запускать на станцию космонавтов из дружественных стран

Запуски нескольких лунных миссий РФ перенесены на более поздний срок

 Запуски нескольких лунных миссий РФ перенесены на более поздний срок

В Дагестане прогнозируют новые ливни

В РФ расширили перечень подлежащих обязательной маркировке медизделий

 В РФ расширили перечень подлежащих обязательной маркировке медизделий

Инцидент с нападением в школе в Прикамье расследуют в рамках двух уголовных дел

Акции ДВМП подорожали на 11,5% на публикации об одобрении ФАС СП "Росатома" и DP World

 Акции ДВМП подорожали на 11,5% на публикации об одобрении ФАС СП "Росатома" и DP World

ING отменила продажу российского банка

 ING отменила продажу российского банка

ФАС снизила цены на семь распространенных лекарственных препаратов

Пострадавшая от нападения в Добрянке учительница умерла

В Москве госпитализировали 28 сотрудников Красноярского музыкального театра
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8931 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1423 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 91 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 287 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
