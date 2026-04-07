В Дагестане прогнозируют новые ливни

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В Дагестане 8 и 9 апреля ожидается новое ухудшение погоды - сильные дожди и ветер, сообщило региональное управление МЧС со ссылкой на республиканский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Прогнозируются ливни с грозами и усиление ветра до 22-27 метров в секунду. В реках ожидается новое повышение воды до неблагоприятных отметок, в горах возможны сели.

Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане. Затопленными оказались домовладения, дороги, электроподстанции, в связи с чем было ограничено электроснабжение почти в двух десятках районов. Введен режим ЧС в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах.

Глава республики Сергей Меликов назвал объем выпавших осадков беспрецедентным.