Поиск

Песков заявил, что РФ получает огромное количество запросов на поставки энергоресурсов

Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Россия на фоне экономического и энергетического кризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, получает значительное количество запросов на поставки энергоресурсов и ведет переговоры, чтобы извлечь из ситуации наибольшую выгоду, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас, когда мир уже уверенно вступил на путь экономического и энергетического кризиса, масштабы которого разрастаются изо дня в день, то, конечно, рынок и рыночная конъюнктура в области энергоресурсов полностью изменились, (появилось - ИФ) огромное количество запросов на приобретение наших энергоресурсов из альтернативных направлений", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, обращались ли европейские страны к РФ с предложениями по сотрудничеству в газовой сфере на фоне кризиса на Ближнем Востоке.

"Мы ведем переговоры, чтобы эта ситуация наилучшим образом соответствовала именно нашим интересам", - добавил представитель Кремля.

В частности, Песков упомянул контакты Москвы на фоне сложившейся ситуации с Сербией и Венгрией.


Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

