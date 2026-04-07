Инцидент с нападением в школе в Прикамье расследуют в рамках двух уголовных дел

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело о халатности в связи с нападением подростка с ножом на учителя в школе в Пермском крае, сообщается в канале регионального управления СКР в своем канале в мессенджере Мах во вторник.

"Расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных (...) ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.

Ранее возбужденное уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) переквалифицировано на ч. 1 ст. 105 (убийство) после того, как пострадавший учитель скончался в больнице.

В телеграм-канале регионального министерства территориальной безопасности сообщается, что во всех школах усилены меры безопасности после инцидента.

Ранее стало известно, что во вторник утром в городе Добрянка Пермского края произошло нападение на учителя в школе №5. Примерно в 8:00 ученик 9 класса на крыльце учебного заведения нанес ножевое ранение своему классному руководителю, которая также являлась завучем. Пострадавшую госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, спасти ее не удалось.

Подозреваемый подросток задержан полицией, его мотивы выясняются. По данным властей, молодой человек состоит на учете в полиции и неоднократно оставался на повторное обучение.

