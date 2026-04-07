Запуски нескольких лунных миссий РФ перенесены на более поздний срок

Фото: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Запуски трех космических аппаратов "Луна-28", "Луна-29" и "Луна-30" перенесены на 2032-2036 гг., сообщил вице-президент РАН Сергей Чернышев во вторник.

Чернышев заявил, что российская программа по изучению Луны делится на два этапа: исследования технологий и исследования в месте посадке аппаратов, а также создание элементов лунных баз и "отрыв" от места посадки.

Согласно его презентации, представленной на заседании РАН, запуск аппарата "Луна-29" запланирован на 2032 год, запуск "Луны-28" ожидается в 2036 году, а "Луны-30" - в 2034 году.

11 августа 2025 года научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы РФ, академик Лев Зеленый заявил "Интерфаксу", что запуск межпланетной станции "Луна-27А" перенесен с 2028 на 2029 год, "Луну-27Б" планируется запустить в 2030 году.

26 декабря 2023 года Юрий Борисов, занимавший тогда должность главы "Роскосмоса", заявил, что запуск миссии "Луна-26" намечается на 2027 год, "Луна-27" - на 2028 год, а к 2030 году или позже планируется старт "Луны-28".

Новости по теме

Партнеры по МКС запрещают РФ запускать на станцию космонавтов из дружественных стран

Запуски нескольких лунных миссий РФ перенесены на более поздний срок

 Запуски нескольких лунных миссий РФ перенесены на более поздний срок

В Дагестане прогнозируют новые ливни

В РФ расширили перечень подлежащих обязательной маркировке медизделий

 В РФ расширили перечень подлежащих обязательной маркировке медизделий

Инцидент с нападением в школе в Прикамье расследуют в рамках двух уголовных дел

Акции ДВМП подорожали на 11,5% на публикации об одобрении ФАС СП "Росатома" и DP World

 Акции ДВМП подорожали на 11,5% на публикации об одобрении ФАС СП "Росатома" и DP World

ING отменила продажу российского банка

 ING отменила продажу российского банка

ФАС снизила цены на семь распространенных лекарственных препаратов

Пострадавшая от нападения в Добрянке учительница умерла

В Москве госпитализировали 28 сотрудников Красноярского музыкального театра
