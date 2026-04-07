Минобороны РФ сообщило о поражении за сутки 217 беспилотников ВСУ

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили три управляемые авиационные бомбы и 217 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ во вторник.

Кроие того, по данным ведомства, группировки "Север", "Запад", "Южная" и "Центр" улучшили позиции в зоне специальной военной операции на Украине, .

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника", - говорится в сообщении министерства.