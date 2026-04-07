Подозреваемый в убийстве учительницы в Прикамье пройдет психиатрическую экспертизу

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Следователи назначили судебно-психиатрическую экспертизу подростку, который подозревается в убийстве учительницы школы в городе Добрянке Пермского края, сообщается в канале СК России в мессенджере Мах во вторник.

"Для определения психического состояния фигуранта следствием назначена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза", говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках расследования следователи оценят действия органов, ответственных за профилактику правонарушений среди несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что во вторник утром в Добрянке Пермского края произошло нападение на учителя в школе №5. Примерно в 8:00 ученик 9 класса на крыльце учебного заведения нанес ножевое ранение своему классному руководителю, которая также являлась завучем. Пострадавшую госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, спасти ее не удалось.

Подозреваемый подросток задержан полицией, его мотивы выясняются. По данным властей, молодой человек состоит на учете в полиции и неоднократно оставался на повторное обучение.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.105 (убийство) и ст. 293 (халатность) УК РФ.