Подозреваемый в убийстве учительницы в Прикамье пройдет психиатрическую экспертизу

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Следователи назначили судебно-психиатрическую экспертизу подростку, который подозревается в убийстве учительницы школы в городе Добрянке Пермского края, сообщается в канале СК России в мессенджере Мах во вторник.

"Для определения психического состояния фигуранта следствием назначена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза", говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках расследования следователи оценят действия органов, ответственных за профилактику правонарушений среди несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что во вторник утром в Добрянке Пермского края произошло нападение на учителя в школе №5. Примерно в 8:00 ученик 9 класса на крыльце учебного заведения нанес ножевое ранение своему классному руководителю, которая также являлась завучем. Пострадавшую госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, спасти ее не удалось.

Подозреваемый подросток задержан полицией, его мотивы выясняются. По данным властей, молодой человек состоит на учете в полиции и неоднократно оставался на повторное обучение.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.105 (убийство) и ст. 293 (халатность) УК РФ.

Нападения в школах и вузах
Пермский край СКР
Новости по теме

Вице-губернатор Кубани Коробка не пришел на суд об изъятии у него активов

Песков заявил, что РФ получает огромное количество запросов на поставки энергоресурсов

 Песков заявил, что РФ получает огромное количество запросов на поставки энергоресурсов

Партнеры по МКС запрещают РФ запускать на станцию космонавтов из дружественных стран

Запуски нескольких лунных миссий РФ перенесены на более поздний срок

 Запуски нескольких лунных миссий РФ перенесены на более поздний срок

В Дагестане прогнозируют новые ливни

В РФ расширили перечень подлежащих обязательной маркировке медизделий

 В РФ расширили перечень подлежащих обязательной маркировке медизделий

Инцидент с нападением в школе в Прикамье расследуют в рамках двух уголовных дел

Акции ДВМП подорожали на 11,5% на публикации об одобрении ФАС СП "Росатома" и DP World

 Акции ДВМП подорожали на 11,5% на публикации об одобрении ФАС СП "Росатома" и DP World

ING отменила продажу российского банка

 ING отменила продажу российского банка
Хроники событий
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 92 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8933 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1423 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
