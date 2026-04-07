Более 30 вспышек произошло на Солнце за двое суток

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Свыше 30 вспышек зафиксировано на Солнце 4 и 5 апреля, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

"Довольно сильный всплеск активности, который наблюдался на Солнце 4-5 апреля (за 2 суток произошло более 30 вспышек, в том числе 4 события уровня M), полностью завершился без особых последствий", - говорится в сообщении лаборатории.

Там сообщили, что ни одна из вспышек не сопровождалась выбросом вещества, который полетел бы к Земле, и в настоящий момент период активности на Солнце завершен.

Солнечные вспышки делятся на пять категорий в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X. Вспышки класса М относятся к сильным, они могут вызвать радиопомехи на Земле и возможные геомагнитные бури.