Поиск

Более 30 вспышек произошло на Солнце за двое суток

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Свыше 30 вспышек зафиксировано на Солнце 4 и 5 апреля, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

"Довольно сильный всплеск активности, который наблюдался на Солнце 4-5 апреля (за 2 суток произошло более 30 вспышек, в том числе 4 события уровня M), полностью завершился без особых последствий", - говорится в сообщении лаборатории.

Там сообщили, что ни одна из вспышек не сопровождалась выбросом вещества, который полетел бы к Земле, и в настоящий момент период активности на Солнце завершен.

Солнечные вспышки делятся на пять категорий в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X. Вспышки класса М относятся к сильным, они могут вызвать радиопомехи на Земле и возможные геомагнитные бури.

РАН Земля Солнце
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Партнеры по МКС запрещают РФ запускать на станцию космонавтов из дружественных стран

Запуски нескольких лунных миссий РФ перенесены на более поздний срок

 Запуски нескольких лунных миссий РФ перенесены на более поздний срок

В Дагестане прогнозируют новые ливни

В РФ расширили перечень подлежащих обязательной маркировке медизделий

 В РФ расширили перечень подлежащих обязательной маркировке медизделий

Инцидент с нападением в школе в Прикамье расследуют в рамках двух уголовных дел

Акции ДВМП подорожали на 11,5% на публикации об одобрении ФАС СП "Росатома" и DP World

 Акции ДВМП подорожали на 11,5% на публикации об одобрении ФАС СП "Росатома" и DP World

ING отменила продажу российского банка

 ING отменила продажу российского банка

ФАС снизила цены на семь распространенных лекарственных препаратов

Пострадавшая от нападения в Добрянке учительница умерла

В Москве госпитализировали 28 сотрудников Красноярского музыкального театра
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8931 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1423 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 91 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 287 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
