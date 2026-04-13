Скоро в небе можно будет увидеть комету C/2025 R3

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В ближайшие дни перед восходом можно будет наблюдать в небе комету C/2025 R3, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

"Ближайшие 2-3 суток на небе перед восходом Солнца можно будет наблюдать единственную сколь-либо яркую комету, которую сейчас вообще можно найти среди звёзд - комету C/2025 R3", - говорится в сообщении.

Максимум яркости кометы приходится на 13 апреля. Она останется самым ярким объектом на небе в ближайшие несколько месяцев.

Сейчас комета приближается к Солнцу. От Солнца она пройдет в десятках миллионов километров, "так что погибать скорее всего не планирует и после прохождения перигелия снова вернется на небо", - отметили в лаборатории.

РАН Солнце
