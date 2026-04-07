В РФ сообщили об ударах по объектам энергетики и транспорта Украины, предприятиям ракетной отрасли

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение суток поразили ряд объектов на Украине, используемых в интересах ВСУ и для производства комплектующих крылатых ракет.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение энергетической и транспортной инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ, предприятиям по производству систем управления и комплектующих крылатых ракет, военным аэродромам, цехам сборки, местам хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров", - сообщили в Минобороны РФ во вторник.

Там заявили, что также нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ в 153 районах.