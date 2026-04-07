Приставы взыскали в 2025 г. рекордную сумму долгов с россиян - почти 1,5 трлн руб.

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Сумма долгов, принудительно взыскиваемых судебными приставами с россиян и организаций, растет год от года и несколько лет подряд превышает 1 трлн рублей, сообщил глава Минюста России Константин Чуйченко.

"Последние несколько лет сумма взысканной (судебными приставами - ИФ) задолженности превышает знаковую цифру в 1 триллион рублей и продолжает расти", - сказал Чуйченко во вторник в Москве на коллегии Минюста по итогам работы в 2025 году.

Он отметил, что за 2025 год "взыскано почти 1,5 триллиона рублей, что более чем на 8% превышает сумму за 2024 год".

"В мае 2025 года на портале государственных услуг и сайте ФССП заработал реестр лиц, обязанных уплачивать алименты. В нем содержатся данные о злостных должниках по алиментам, привлеченных к административной или уголовной ответственности, а также находящихся в розыске", - напомнил министр.

Такой инструмент, по его словам, "стимулирует недобросовестных родителей исполнять свои обязательства по содержанию детей".

"Уже сейчас можно говорить о положительном профилактическом эффекте реестра. Общая сумма взысканных алиментов за прошлый год составила более 110 млрд рублей. Это на 18 млрд больше в сравнении с 2024 годом", - сказал Чуйченко, добавив, что на сегодняшний день в реестр включено более 300 тысяч лиц.