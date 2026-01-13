Реестр злостных неплательщиков алиментов запущен на Госуслугах

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Открытый реестр злостных неплательщиков алиментов запущен на Едином портале государственных и муниципальных услуг (Госуслуг), сообщает во вторник пресс-служба Минцифры РФ.

"Узнать, есть ли у человека долги по алиментам на содержание детей или родителей, в каком регионе и на какую сумму, теперь можно на Госуслугах. На портале появился реестр злостных неплательщиков алиментов. В реестр попадают только злостные должники, которые привлекались к административной или уголовной ответственности за неуплату или были объявлены в розыск приставами", - говорится в сообщении.

Для проверки, является ли человек злостным неплательщиком алиментов, потребуется его ФИО и дата рождения, уточняет пресс-служба.

"Сервис доступен всем пользователям Госуслуг - авторизация на портале и данные документов не требуются", - отметили в Минцифры.

"Сервис поможет оценивать финансовую добросовестность человека, например, при заключении сделок и может стать стимулом для должников погасить задолженность", - добавили в министерстве.

Между тем в Федеральной службе судебных приставов сообщили, что по состоянию на декабрь 2025 года "количество лиц, включенных в реестр должников по алиментам, составило 302,9 тыс. человек".