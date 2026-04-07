Поиск

Минприроды опровергло слухи о планах разрешить охоту на краснокнижных животных

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Минприроды назвало недостоверной информацию о том, что планируется фактически легализовать охоту на внесенных в Красную книгу животных, расширив перечень оснований для их добычи.

"В ряде СМИ и интернет-ресурсах распространяется недостоверная информация о том, что изменились правила добычи краснокнижных животных. Минприроды России сообщает, что правила остаются неизменными! Действующее регулирование, которое работает с 1997 года, не меняется: добыча допускается только в исключительных случаях: угроза для жизни человека, предотвращение массовых заразных заболеваний для других животных", - сообщила пресс-служба министерства.

Проект постановления правительства, на который при этом ссылаются, не расширяет перечень оснований для выдачи разрешений, а обновляет порядок их предоставления и последующего контроля. Кроме того, оно вводит разграничения полномочий между федеральным и региональным уровнями, добавили в Минприроды.

"Проект постановления системно обновляет действующие Правила добычи объектов животного мира, занесенных в Красную книгу России. Его важная особенность в том, что регулирование распространяется также на объекты, включенные в красные книги субъектов РФ. При этом принципиально важно, что проект не меняет перечень оснований для добычи таких объектов: как и прежде, разрешения могут выдаваться только в исключительных случаях. Основные изменения связаны с разграничением полномочий между Росприроднадзором и уполномоченными органами субъектов РФ, а также с обновлением процедур предоставления разрешений и контроля", - прокомментировал через пресс-службу глава Росприроднадзора Амирхан Амирханов.

Разрешения на добычу объектов, занесенных в Красную книгу России, а также объектов, одновременно включенных в федеральную и региональные красные книги, как сказано в проекте постановления, будет выдавать Росприроднадзор. Для объектов, включенных только в красные книги срегионов, соответствующие полномочия закрепляются за уполномоченными органами регионов. Аналогичным образом распределяются и контрольные функции. Отдельный блок связан с цифровизацией разрешительных процедур, добавили в Минприроды.

"Подготовленный проект постановления переводит разрешительную модель в более современный и технологичный формат. Для случаев, относящихся к компетенции Росприроднадзора, предоставление разрешения связывается с внесением записи в электронный реестр, а уведомление заявителя предполагается через единый портал государственных и муниципальных услуг (Госуслуги). При этом проект сохраняет действующий подход к основаниям выдачи разрешений. (...) Таким образом, речь идет не о смягчении режима охраны, а о совершенствовании административной процедуры, разграничении компетенции и повышении прозрачности контроля", - объяснил директор ВНИИ "Экология" Александр Закондырин.

Минприроды Росприроднадзор Александр Закондырин Амирхан Амирханов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });