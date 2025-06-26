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Минприроды сообщило о концентрации темы сохранения краснокнижных животных в одном департаменте

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Задача сохранения популяций животных, в том числе краснокнижных, была возложена на новый департамент охраны, использования объектов животного мира и развития охотничьего хозяйства для более комплексного решения вопросов, сообщила "Интерфаксу" в пресс-служба Минприроды.

"В структуре министерства в целом произошли изменения. Отдельный департамент охоты как таковой ликвидирован. На его базе создан департамент охраны, использования объектов животного мира и развития охотничьего хозяйства. Задача департамента – комплексно решать государственные вопросы сохранения популяций животных, в том числе краснокнижных", - говорится в совете пресс-службы на запрос агентства.

Ранее сохранение животных из Красной книги входило в компетенцию департамента ООПТ (имеются в виду территории федерального уровня - ИФ), подтвердили в Минприроды.

Там отметили, что всероссийская площадь федеральных территорий - всего 3%.

"Соответственно те краснокнижные животные, которые обитают за пределами ООПТ, не попадали под действие департамента. Сейчас вопросы охраны и использования объектов животного мира сконцентрированы в одном департаменте", - подчеркивает пресс-служба министерства.

"Отметим, что министерство, как федеральный орган, отвечает только за нормативно-правовое регулирование. Ведением Красной книги России занимается Всероссийский научно-исследовательский институт "Экология". Решение о включении или исключении того или иного вида животного или растения из краснокнижного списка принимает Комиссия по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам", - сказали в пресс-службе Минприроды.

В эту комиссию входят представители научного сообщества, общественных организаций, Росприроднадзора, напомнили в министерстве.

В четверг РБК со ссылкой на два источника сообщили, что Минприроды России в мае передало работу с Красной книгой департаменту охоты, хотя ранее ей занимался департамент госполитики и регулирования в сфере особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Ученые-биологи заявили, что это может привести к исключению из книги видов, имеющих ценность для трофейной охоты, так как, в частности, назначенная главой департамента охоты Татьяна Арамилева ранее возглавляла Ассоциацию "Росохотрыболовсоюз" (РОРС).

Минприроды РФ
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