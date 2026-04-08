В Запорожской области жертвами атак БПЛА стали еще три человека

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В Запорожской области в результате атак дронов за сутки погибли три человека, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

В Каменско-Днепровском муниципальном округе БПЛА атаковал легковую машину близ села Великая Знаменка, там погибли два человека. Там же в результате удара по частному дому погиб мужчина 1969 года рождения и был ранен мужчина 1947 года рождения.

В Акимовском муниципальном округе в результате удара по автомобилю был ранен еще один мужчина, сообщил Балицкий.

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 апреля 2026 года Военная операция на Украине
Евгений Балицкий Великая Знаменка Запорожская область
