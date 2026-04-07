Телефонные контакты с Трампом и иранскими партнерами у Путина не запланированы

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В ближайших планах президента РФ Владимира Путина нет телефонных контактов с президентом США Дональдом Трампом и иранскими партнерами, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет. В настоящий момент таких планов нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, нет ли в ближайших планах президента РФ телефонных контактов с президентом США и иранскими партнерами с учетом ухудшающейся обстановки вокруг Ирана и угроз США уничтожить иранскую цивилизацию.