Здание тюрьмы, где содержались декабристы, продается за 1 рубль в Удмуртии

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "ДОМ.РФ" объявило конкурс по продаже здания этапной тюрьмы в селе Зура Игринского района Удмуртии, где содержались многие декабристы во время следования в сибирскую ссылку, сообщается на сайте компании.

Начальная цена лота составляет 1 рубль. Площадь деревянного одноэтажного здания составляет 361,2 кв. м, земельного участка - 6652 кв. м. В документации уточняется, что состояние здания неудовлетворительное.

Заявки принимаются до 13 апреля, торги назначены на 16 апреля.

Здание построено в начале 1820-х годов французскими военнопленными на Сибирском тракте. В 1826-1827 годах во время этапирования в Сибирь здесь останавливались многие декабристы. В 1894 году этапная тюрьма ликвидирована из-за строительства северной железной дороги. В 1966-1969 годах была проведена реконструкция здания, в ходе которой оно было перемещено на Пролетарскую улицу. В советское время здание использовалось под размещение учебных заведений, претерпело перестройки.

Здание является объектом культурного наследия федерального значения.