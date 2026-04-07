Здание тюрьмы, где содержались декабристы, продается за 1 рубль в Удмуртии

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "ДОМ.РФ" объявило конкурс по продаже здания этапной тюрьмы в селе Зура Игринского района Удмуртии, где содержались многие декабристы во время следования в сибирскую ссылку, сообщается на сайте компании.

Начальная цена лота составляет 1 рубль. Площадь деревянного одноэтажного здания составляет 361,2 кв. м, земельного участка - 6652 кв. м. В документации уточняется, что состояние здания неудовлетворительное.

Заявки принимаются до 13 апреля, торги назначены на 16 апреля.

Здание построено в начале 1820-х годов французскими военнопленными на Сибирском тракте. В 1826-1827 годах во время этапирования в Сибирь здесь останавливались многие декабристы. В 1894 году этапная тюрьма ликвидирована из-за строительства северной железной дороги. В 1966-1969 годах была проведена реконструкция здания, в ходе которой оно было перемещено на Пролетарскую улицу. В советское время здание использовалось под размещение учебных заведений, претерпело перестройки.

Здание является объектом культурного наследия федерального значения.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });