Восстановлено движение по 98 дорогам Дагестана после ливней

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Сильные ливни привели закрытию 109 участков дорог в Дагестане, на данный момент движение восстановлено на 98 направлениях, сообщает пресс-служба Минтранса республики.

"В период с 27 марта по 6 апреля движение автотранспорта временно закрывалось на 109 участках автодорог регионального и межмуниципального значения. По состоянию на 22:00 по Москве 7 апреля закрытыми остаются 11 участков, движение восстановлено на 98 направлениях", - говорится в сообщении.

В релизе уточняется, что в ликвидации последствий стихии задействованы 46 единиц специальной дорожной техники (бульдозеры, экскаваторы, фронтальные погрузчики, комбинированные дорожные машины) и 95 дорожных рабочих.

Как сообщалось, сильные дожди, прошедшие в Дагестане 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению. Затопленными оказались домовладения, дороги, электроподстанции, в связи с чем было ограничено электроснабжение почти в двух десятках районов.

Власти республики ввели режим ЧС в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах.

В Махачкале паводком повреждено почти 3,8 тыс. домов. Подъем уровня воды привел к подтоплению участка федеральной трассы в Дербентском районе. МЧС РФ превентивно эвакуировало из четырех микрорайонов Дербентского района свыше 4 тыс. человек после прорыва дамбы на Геджухском водохранилище.