Поиск

Восстановлено движение по 98 дорогам Дагестана после ливней

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Сильные ливни привели закрытию 109 участков дорог в Дагестане, на данный момент движение восстановлено на 98 направлениях, сообщает пресс-служба Минтранса республики.

"В период с 27 марта по 6 апреля движение автотранспорта временно закрывалось на 109 участках автодорог регионального и межмуниципального значения. По состоянию на 22:00 по Москве 7 апреля закрытыми остаются 11 участков, движение восстановлено на 98 направлениях", - говорится в сообщении.

В релизе уточняется, что в ликвидации последствий стихии задействованы 46 единиц специальной дорожной техники (бульдозеры, экскаваторы, фронтальные погрузчики, комбинированные дорожные машины) и 95 дорожных рабочих.

Как сообщалось, сильные дожди, прошедшие в Дагестане 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению. Затопленными оказались домовладения, дороги, электроподстанции, в связи с чем было ограничено электроснабжение почти в двух десятках районов.

Власти республики ввели режим ЧС в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах.

В Махачкале паводком повреждено почти 3,8 тыс. домов. Подъем уровня воды привел к подтоплению участка федеральной трассы в Дербентском районе. МЧС РФ превентивно эвакуировало из четырех микрорайонов Дербентского района свыше 4 тыс. человек после прорыва дамбы на Геджухском водохранилище.

Дагестан Дербент МЧС РФ Минтранс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: вторник, 7 апреля

Суд изъял в доход РФ активы вице-губернатора Кубани стоимостью более 10 млрд руб.

В связи с гибелью людей из-за паводка в Дагестане возбуждено уголовное дело

Ущерб сельскому хозяйству Дагестана от паводка предварительно оценили в 640 млн руб.

Третья волна паводка в Дагестане ожидается 11 апреля

Умение разрешать конфликты и участие в проектах школы будут влиять на оценку поведения учеников

В ближайшее время будет принято решение о повышении уровня ЧС в Дагестане

Число жертв паводка в Дагестане увеличилось до шести

Экс-замгубернатора Курской области Дедов получил 17 лет по делу о взятках

Стоимость изымаемых активов вице-губернатора Кубани и его семьи оценена в 10 млрд руб.
Хроники событий
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 435 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 103 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1438 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8935 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
