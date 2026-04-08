Более 1,3 тыс. домов и 90 участков автодорог остаются подтопленными в Дагестане

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Более тысячи жилых домов и приусадебных участков остаются подтопленными в восьми населенных пунктах Дагестана, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"В Республике Дагестан остаются подтопленными в шести муниципальных образованиях в восьми населенных пунктах 1339 жилых домов, 1 664 приусадебных участка и 90 участков автомобильных дорог. В 16 ПВР на территории республики размещен 591 человек, в том числе 246 детей. В пунктах временного размещения работают психологи от МЧС России и РСЧС", - говорится в сообщении.

Экстренные службы республики продолжают работу в круглосуточном режиме, на проблемные участки направлены дополнительные силы спасателей и пожарных для оказания помощи.

"Продолжаются подворовые обходы жилых домов и придомовых территорий, оказывают помощь населению в расчистке участков, доставляют продовольствие и воду. Также помощь оказывают неравнодушные жители и волонтеры. Работают оценочные комиссии, проводятся подомовые обходы. После обследования будет решаться вопрос о выплате компенсаций по возмещению ущерба", - заявили в пресс-службе.

Кроме этого, в семи муниципалитетах республики продолжаются работы по восстановлению электроснабжения, еще в двух восстанавливают газоснабжение и подачу холодной воды. В восьми муниципалитетах остается нарушено транспортное сообщение с 23 населенными пунктами.

"В Чеченской Республике вода сошла, подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет, проводятся восстановительно-ремонтные работы 53 поврежденных мостов (19 автомобильных и 34 пешеходных). Продолжается проведение аварийно-восстановительных работ, работа комиссий по оценке ущерба, информирование населения о складывающейся обстановке и принимаемых мерах по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, сильные дожди, прошедшие в Дагестане 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению. Затопленными оказались домовладения, дороги, электроподстанции, в связи с чем было ограничено электроснабжение почти в двух десятках районов.

Власти республики ввели режим ЧС в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах.

В Махачкале паводком повреждено почти 3,8 тыс. домов. Подъем уровня воды привел к подтоплению участка федеральной трассы в Дербентском районе Дагестана. Есть погибшие. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело. МЧС РФ эвакуировало в превентивных целях из четырех микрорайонов Дербентского района свыше 4 тыс. человек из-за прорыва дамбы на Геджухском водохранилище.

Хроника 28 марта – 08 апреля 2026 года Наводнение в Дагестане
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });