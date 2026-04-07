Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации последствий паводков в Дагестане

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков на территории Дагестана.

"Правительственную комиссию возглавил Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков", - сообщили в пресс-службе российского правительства.

В состав комиссии вошли министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, руководитель Федеральной службы в сфере природопользования Светлана Радионова, руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александр Трембицкий, руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Шумаков, глава Республики Дагестан Сергей Меликов, заместитель полномочного представителя Президента в Дальневосточном федеральном округе Магомед Рамазанов.

Также по распоряжению Мишустина в состав комиссии включены представители Минтруда, Минфина, Минэнерго, Минтранса, Минздрава, Минстроя, Минсельхоза, Минпросвещения, Минцифры, Минэкономразвития, МВД, Росгвардии, Федерального агентства по госрезервам и других ведомств.