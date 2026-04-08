Что случилось этой ночью: среда, 8 апреля

Перемирие между США и Ираном, создание правкомиссии по ликвидации последствий паводков в Дагестане, победа "Баварии" над "Реалом"

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утр

- США и Иран согласились на двухнедельное прекращение огня и начали подготовку к переговорам, которые пройдут 10 апреля в Исламабаде. Трамп сообщил, что получил от Ирана предложение из 10 пунктов, которое "является приемлемой основой для переговоров". Высший совет нацбезопасности Ирана назвал это "исторической победой".

- Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф сообщил, что решение о прекращении огня "вступает в силу немедленно" и будет соблюдаться повсюду, включая Ливан и другие страны. В офисе Биньямина Нетаньяху заявили, что Израиль поддерживает перемирие с Ираном, но на Ливан оно не распространяется.

- Безопасный проход судов через Ормузский пролив в течение двух недель будет обеспечен в координации с Вооружёнными силами Ирана и с учетом технических ограничений, заявил министр иностранных дел страны Аббас Аракчи.

- Два человека погибли при обвале в неэксплуатируемой штольне в Приамурье, один человек смог выбраться на поверхность. По предварительным данным, люди проникли в штольню самостоятельно.

- Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков на территории Дагестана. Ее возглавил глава МЧС Александр Куренков.

- КНДР запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря, сообщило "Ренхап" со ссылкой на военных Южной Кореи.

- Футболисты немецкой "Баварии" со счетом 2:1 обыграли испанский "Реал" в гостевом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.