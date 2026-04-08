Что случилось этой ночью: среда, 8 апреля

Перемирие между США и Ираном, создание правкомиссии по ликвидации последствий паводков в Дагестане, победа "Баварии" над "Реалом"

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утр

- США и Иран согласились на двухнедельное прекращение огня и начали подготовку к переговорам, которые пройдут 10 апреля в Исламабаде. Трамп сообщил, что получил от Ирана предложение из 10 пунктов, которое "является приемлемой основой для переговоров". Высший совет нацбезопасности Ирана назвал это "исторической победой".

- Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф сообщил, что решение о прекращении огня "вступает в силу немедленно" и будет соблюдаться повсюду, включая Ливан и другие страны. В офисе Биньямина Нетаньяху заявили, что Израиль поддерживает перемирие с Ираном, но на Ливан оно не распространяется.

- Безопасный проход судов через Ормузский пролив в течение двух недель будет обеспечен в координации с Вооружёнными силами Ирана и с учетом технических ограничений, заявил министр иностранных дел страны Аббас Аракчи.

- Два человека погибли при обвале в неэксплуатируемой штольне в Приамурье, один человек смог выбраться на поверхность. По предварительным данным, люди проникли в штольню самостоятельно.

- Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков на территории Дагестана. Ее возглавил глава МЧС Александр Куренков.

- КНДР запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря, сообщило "Ренхап" со ссылкой на военных Южной Кореи.

- Футболисты немецкой "Баварии" со счетом 2:1 обыграли испанский "Реал" в гостевом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Brent подешевела на 13,1%, до $94,96 за баррель

Трамп пообещал наступление "золотого века" для Ближнего Востока

Уолл-стрит не показала единой динамики во вторник

В Израиле заявили, что Иран согласился открыть Ормузский пролив без выполнения своих требований

Израиль продолжает атаковать Иран после объявления о прекращении огня

Вэнс, Уиткофф и Кушнер могут принять участие в переговорах с Ираном

Высший совет нацбезопасности Ирана заявил о победе в конфликте с США

Израиль согласился вместе с США на прекращение огня с Ираном

Трамп заявил, что приостановит на две недели удары по Ирану

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1463 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8937 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 435 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 103 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
