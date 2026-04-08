Краснов высоко оценил цифровизацию российского правосудия

В статье для РБК председатель ВС назвал преимущества российских судов перед зарубежными

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Российские судьи рассматривают дела гораздо быстрее своих иностранных коллег в том числе благодаря высокой цифровизации отечественного правосудия, написал в статье для РБК председатель Верховного суда Игорь Краснов.

"Система электронного взаимодействия и документооборота, дистанционное участие в заседаниях сформировали среду, где процесс фактически перестал быть привязан к физическому присутствию", - указал он.

Он отметил, что в этом смысле российская судебная система опережает даже традиционно технологически продвинутые юрисдикции. В сопоставлении с длительными и дорогостоящими процессами, например, Великобритании или США российская модель выглядит как ускоренная процедура разрешения спора.

"Так, в международном арбитраже разрешение спора в среднем занимает от полутора до трех лет, в то время как отечественные арбитражные суды укладываются в три месяца, а общая продолжительность процесса с учетом апелляции и кассации обычно составляет от 6 до 12 месяцев", - написал Краснов.

Еще одним преимуществом российской юрисдикции глава Верховного суда назвал высокий уровень оперативности при принятии обеспечительных мер - арест имущества, запрет регистрационных действий, иные формы защиты. "В условиях, когда активы могут быть мгновенно перераспределены и сокрыты, это приобретает критически важное значение", - написал Краснов.

При этом он отметил, что судебные расходы, включая госпошлину и юридическое сопровождение, в России несравнимо ниже, чем во многих иностранных юрисдикциях.

Председатель Верховного суда напомнил, что в условиях растущей фрагментации международного права и политизации трансграничных споров российская юрисдикция является пространством, где экономический спор рассматривается прежде всего как юридическая категория, а не как элемент геополитики.