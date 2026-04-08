Председатель ВС объяснил невозможность исполнять решения иностранных арбитражных судов

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Верховного суда России Игорь Краснов объяснил причины фактической невозможности исполнить решения арбитражных судов иностранных государств.

"Иностранные арбитражные решения оказываются де-факто неисполнимыми из-за санкционных ограничений с туманными перспективами взыскания даже минимальных судебных издержек, - написал он в статье для РБК.

При этом, Краснов отметил высокий уровень исполнения решений российскими приставами.

"Теперь об исполнении судебных решений. В нашей стране это происходит через систему Федеральной службы судебных приставов с относительно высоким процентом фактического взыскания, особенно при наличии ликвидных активов должника в российской юрисдикции, в отношении которых применены обеспечительные меры".