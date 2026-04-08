Председатель Верховного суда признал "застарелые" проблемы в российском судопроизводстве

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Верховного суда России Игорь Краснов признал наличие проблем в судебной системе, отметив их поступательное решение.

"Еще раз подчеркну, что застарелых проблем в отечественном судопроизводстве все еще немало, однако они поступательно преодолеваются", - написал он в статье для РБК.

По его словам, "принимаемые сегодня меры по наведению порядка в судебной системе направлены именно на максимальное снижение вариативности злоупотреблений, в том числе коррупционного характера".

Также Краснов отметил, что все проводимые в отечественной судебной системе изменения нацелены на соблюдение закона и справедливости при принятии решений.

"В любом случае в отличие от зарубежных юрисдикций правосудие в России остается более беспристрастным и предсказуемым. Но главное — доступным для всех участников хозяйственного оборота вне зависимости от страны происхождения и цветов паспорта истца и ответчика", - подчеркнул Краснов.