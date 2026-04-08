В Щелкове задержан подозреваемый в мошенничестве на 176 млн рублей при ремонте домов военных

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В Московской области полицейские задержали гендиректора строительной компании, подозреваемого в многомиллионном мошенничестве при ремонте домов для военнослужащих на территории другого региона, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Подозреваемого задержали по месту проживания в Щелкове сотрудники полиции и Росгвардии.

Пор версии следствия, в декабре 2024 года Минобороны заключило с компанией подозреваемого четыре договора о капитальном ремонте недвижимости в Мурманской области.

"В качестве аванса на счет фирмы переведено свыше 176 миллионов рублей. По условиям договора в ноябре 2025 года подрядчик должен был завершить часть оплаченных работ, однако взятые на себя обязательства не выполнил", - считают в МВД.

Факт мошенничества выявили сотрудники МВД Щелкова во взаимодействии с Департаментом военной контрразведки ФСБ. Следствие МВД по факту возбудило уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК).

При обыске у подозреваемого изъяли печати различных фирм, компьютеры, банковские карты, а также документы, имеющие доказательственное значение. Он арестован.