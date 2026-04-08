На Северном Кавказе единая энергосбытовая компания должна быть в 2026 году

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Минэнерго рассчитывает на появление единой энергосбытовой компании на Северном Кавказе в 2026 году, сообщил замминистра энергетики Петр Конюшенко на тарифном семинаре ФАС.

"Задача - с 1 июля чтобы компания приступила к исполнению функций гарантирующего поставщика", - сказал он.

Северный Кавказ является основным должником по электроэнергии на оптовом рынке.

Функции основных сбытов тут выполняют "дочки" "Россетей". По закону "Россети" не могут заниматься энергосбытовой деятельностью, но после реформы РАО "ЕЭС России" эти функции сохранились у компаний в ряде регионов, включая Северный Кавказ, из-за отсутствия других желающих.

"Коммерсантъ" сообщал, что в качестве варианта решения проблемы обсуждалось введение отдельной надбавки для оптового энергорынка для Северного Кавказа по аналогии с действующей дальневосточной.

В октябре 2025 года глава "Россетей" Андрей Рюмин в Совете Федерации выразил надежду на снятие с электросетевого холдинга сбытовых функций на Северном Кавказе. "Хотя это противоречит законодательству, но у нас сейчас таким образом это сформировано, что никто из сбытовых компаний не хочет идти на Северный Кавказ", - сетовал топ-менеджер.