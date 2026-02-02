Генкомпании начали договариваться с "Россетями" по платежам на Северном Кавказе на I полугодие

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "ЭЛ5-Энерго" одобрил изменение в соглашения о реструктуризации платежей с ПАО "Россети Северный Кавказ", сообщила генкомпания.

Как следует из принятого решения, речь идет о продлении соглашений на первое полугодие этого года.

Согласно договорам, сети должны на 83% ежеквартально выполнять свои обязательства по оплате электроэнергии и мощности, при этом у них есть отсрочка оставшейся части долги (17%). И в случае с первым полугодием текущего года срок выплаты по этим отсроченным платежам - конец марта 2040 года.

Как подтвердили "Интерфаксу" в ассоциации "Совет рынка", стороны ("Россети" и генкомпании - ИФ) "действительно достигли договоренностей об особенностях расчетов в первом полугодии 2026 года". "Наблюдательным советом ассоциации "НП Совет рынка" утверждена для этого периода форма дополнительного соглашения к ранее заключенным соглашениям и порядок проведения договорной кампании. Стороны приступят к подписанию дополнительных соглашений после завершения необходимых внутренних процедур", - отметили в ассоциации.

В "Россетях" "Интерфаксу" не ответили.

О планах продлить действие соглашений на полгода сообщали ранее источники "Интерфакса" на энергорынке.

На фоне внушительных долгов в 2020 году кавказские дочки "Россетей" достигли соглашения с генкомпаниями об их реструктуризации, в дальнейшем соглашение было обновлено и продлено до 2027 года. Предполагалось, что к этому сроку должники выйдут на полную оплату. Оплачивать обязательства можно деньгами с рассрочкой или же векселями с возможностью дисконта.

В прошлом году "Россети" попросили увеличить этот дисконт до 23-29% (сейчас соглашения предусматривают дисконт для "Чеченэнерго" в размере 10%, для "Россетей Северный Кавказ" - 17%) на фоне того, что у дочерней "Россети Северный Кавказ" возникли "непредвиденные обстоятельства", повлиявшие на финсостояние компании, что, в свою очередь, создало угрозу невыполнения ею своих обязательств на энергорынке в следующем году.

Производители энергии, с которыми заключались соглашения, не поддержали идею "Россетей". В качестве компромисса рассматривалось сохранение дисконта на текущем уровне. И какое-то время оно даже фигурировало как возможная позиция Минэнерго по этому вопросу наряду с продлением действия соглашений до 2030 года, однако не было принято.