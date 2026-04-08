Минобороны РФ сообщило об ударах по портам и объектам ТЭК Украины

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что нанесли удары по объектам топливно-энергетической и портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, местам запуска беспилотных летательных аппаратов", - сообщили в Минобороны РФ в среду.

Там заявили, что также нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ в 143 районах.