Поиск

Пожароопасный сезон уже открыт в 49 регионах

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Пожароопасный сезон открыли уже 49 регионов России, сообщила пресс-служба МЧС РФ в среду.

"На территории регионов из-за сухой и жаркой погоды увеличивается риск возникновения природных пожаров", - говорится в сообщении.

В МЧС отмечают, что в этот период важно строго соблюдать правила безопасности при обращении с огнем.

"Сотрудниками МЧС РФ усилен контроль за соблюдением требований пожарной безопасности. Ежедневно проводятся противопожарные рейды с привлечением беспилотной авиации. Инспекторы пожарного надзора проводят работу по выявлению поджигателей", - подчеркнули в ведомстве.

В частности, в центральных и южных районах Амурской области пожарные каждый день тушат сухую траву. В 17 районах введен особый противопожарный режим. В Архаринском округе с помощью беспилотников следят за пожарной обстановкой. На 7 апреля нашли шесть виновников, среди них четыре подростка.

С начала года в Забайкальском крае возникли 66 пожаров сухой травы (более 3 тыс. га) и восемь лесных пожаров (367 га). Выявлены 18 виновных, из них пять несовершеннолетних. С 6 апреля почти во всем регионе действует особый противопожарный режим.

В Калининградской области с начала года зафиксированы 394 пала травы на 707 га. В ряде округов введен особый режим. Инспекторами были выслали 49 уведомлений, составлены десять протоколов, оштрафованы организации на 750 тыс. рублей.

К сезону 2026 года в Крыму число населенных пунктов, оказавшихся под угрозой возникновения пожаров, выросло до 535. С 1 апреля сотрудниками МЧС вынесены 28 предостережений и составлены 16 протоколов.

МЧС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

 Песков заявил, что соответствующие службы занимаются нормализацией работы интернета

 Кремль надеется, что у США вскоре появится больше времени для работы над урегулированием на Украине

 Wildberries-Russ запустила продажи товаров из Эфиопии

 Туроператоры ждут восстановления турпотока в Дагестан к лету

