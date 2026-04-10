Пожароопасный сезон начался в шести регионах Дальнего Востока

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Пожароопасный сезон начался в шести дальневосточных регионах - Бурятии, Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях, Амурской области, Еврейской автономной области, сообщила пресс-служба полпреда президента РФ в ДФО.

В РоссииПожароопасный сезон уже открыт в 49 регионахЧитать подробнее

Подготовка регионов ДФО к периоду паводков и пожароопасному сезону обсуждалась в четверг во Владивостоке на заседании совета Дальневосточного федерального округа, прошедшего под руководством вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

"В 63 муниципальных округах установлен особый противопожарный режим. Введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в лесах в Еврейской автономной области", - говорится в сообщении.

Трутнев сообщил, что в 2025 году существенное ухудшение пожарной обстановки наблюдалось в Бурятии, Еврейской автономной области, а в Забайкальском крае в прошлом году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.

"Если говорить про этот год, то в ряде регионов пожары уже зарегистрированы. С начала года их выявлено более 170. Огнем пройдено более 135 тыс. гектаров", - сказал Трутнев.

В РоссииПожароопасный сезон в России продлится до октябряЧитать подробнее

За аналогичный период 2025 года в округе было зарегистрировано 222 пожара на 431 тыс. га. Причиной 69% природных пожаров явилось нарушение жителями правил пожарной безопасности в лесах. По данным Рослесхоза, в первые сутки ликвидируется 90,2% возгораний на территории лесного фонда округа. Для ликвидации пожаров на Дальнем Востоке задействованы 307 человек и 55 единиц техники.

Регионы ведут работу по подготовке к пожароопасному сезону. Штатная численность работников парашютно-десантной пожарной службы увеличена до 2 тыс. 547 человек.

В Якутии и Забайкалье с 2024 года создаются новые и укрупняются существующие авиаотделения.

В рамках дополнительного финансирования в Якутии в 2025 году создано два новых авиаотделения в Ленском и Олекминском районах, более чем на 120 человек доукомплектовано 13 действующих авиаотделений. Завершено строительство зданий авиационных отделений.

В Забайкалье за счет дополнительно поступивших средств в 2025 году возведено три модульных здания авиапожарной службы, проводится дооснащение подразделений лесоохраны техникой, расширено авиапатрулирование и тушение лесных пожаров.

Всего до 2028 года на территории ДФО планируется укрупнение авиаотделений в Бурятии, Приморье, Магаданской и Амурской областях, планируется формирование новых авиаотделений на Камчатке, Чукотке, в Хабаровском крае и Амурской области.

Спасатели нашли часть пропавшей на Камчатке тургруппы, есть погибшие

Открыты аэропорты Екатеринбурга, Перми, Кирова, Ижевска, Ульяновска, Саратова, Пензы и Самары

Спасатели выдвинулись на поиски пропавшей на Камчатке тургруппы

 Спасатели выдвинулись на поиски пропавшей на Камчатке тургруппы

Группа туристов пропала на Камчатке

Аэропорт Калуги и московские Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили работу

Путин объявил пасхальное перемирие с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля

Путин поручил доработать вопрос о компенсации банками ущерба от мошенников

 Путин поручил доработать вопрос о компенсации банками ущерба от мошенников

Что произошло за день: четверг, 9 апреля

Банки с 1 июля будут между собой обмениваться ИНН клиентов при переводах в СБП

 Банки с 1 июля будут между собой обмениваться ИНН клиентов при переводах в СБП

Банк России прокомментировал нетрадиционный всплеск спроса на наличные в марте

 Банк России прокомментировал нетрадиционный всплеск спроса на наличные в марте
