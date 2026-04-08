Песков расценил стенограмму якобы переговоров Путина и Орбана как поддержку премьера Венгрии

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что опубликованную стенограмму якобы переговоров президента РФ Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана можно было бы воспринимать как свидетельство защиты последним интересов своей страны, хотя и не симпатизируют попыткам предать гласности тематику бесед на высшем уровне.

"Там нет ничего, что может рассорить Россию с Венгрией. Там, наоборот: информация, которая опубликована в "Блумберге", она, собственно, показывает Орбана с весьма прагматичной и эффективной точки зрения. Он, действительно, очень эффективный политик, эффективный глава государства, который именно защищает интересы своей страны: не России, не Америки, а именно своей страны - Венгрии. Материал который опубликован, он это демонстрирует. Я бы даже его воспринял как материал в поддержку Орбана", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он по просьбе журналистов в среду прокомментировал недавнюю публикацию в СМИ якобы стенограммы телефонного разговора Путина и Орбана и ответил на вопрос, как в Кремле относятся к публикации подобных материалов и нельзя ли это расценивать как попытку рассорить две страны.

"Если говорить серьёзно, то, конечно же, многие силы в Европе, многие силы в Брюсселе не хотели бы, чтобы Орбан снова победил на выборах. Это хорошо известно, это видно невооруженным глазом и, конечно, они подыгрывают тем силам, которые политически оппонируют Орбану и считают, что публикация таких материалов может нанести вред самому Орбану. Мы с этим не согласны. Что касается нас, вы знаете, мы весьма трепетно относимся к разговорам на высоком и высшем уровне и не симпатизируем каким-то попыткам предать гласности материалы таких разговоров", - сказал Песков.

Песков заявил, что соответствующие службы занимаются нормализацией работы интернета

 Песков заявил, что соответствующие службы занимаются нормализацией работы интернета

Кремль надеется, что у США вскоре появится больше времени для работы над урегулированием на Украине

 Кремль надеется, что у США вскоре появится больше времени для работы над урегулированием на Украине

Сервис посадки на поезд по биометрии запущен в РФ

Wildberries-Russ запустила продажи товаров из Эфиопии

 Wildberries-Russ запустила продажи товаров из Эфиопии

В Петербурге арестован подозреваемый в попытке передать иностранцу детали для подлодки

В европейской части России восстановлен доступ к услугам спутникового ТВ

Туроператоры ждут восстановления турпотока в Дагестан к лету

 Туроператоры ждут восстановления турпотока в Дагестан к лету

Правительство утвердило план по реализации Стратегии государственной национальной политики

Краснов высоко оценил цифровизацию российского правосудия
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1476 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8944 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 105 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 435 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
