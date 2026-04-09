В Венгрии опросы не выявили явного фаворита на предстоящих парламентских выборах

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Венгерские институты изучения общественного мнения публикуют противоречивые данные относительно возможного исхода парламентских выборов, которые пройдут в стране в воскресенье. 12 апреля

Близкий власти институт Nezoepont ("Точка зрения") опубликовал результаты опроса, согласно которым правящую партию "Фидес" (Fidesz) могут поддержать 46% избирателей, а основную оппозиционную партию "Тиса" (TISZA) - 40%. По данным института Media, "Тиса" может получить в новом составе 199-местного парламента 138-143 мест, а "Фидес" - 49-55.

Венгерские эксперты, опрошенные словацкими журналистами, свидетельствуют: венгерские избиратели в массе уже определились, за кого они будут голосовать, избирательная кампания, последний день которой - пятница, завершается спокойно.

По их словам, сейчас все зависит от того, как много сторонников этим партиям удастся привести на избирательные участки.

Наблюдатели обратили внимание на визит вице-президента США Джея Ди Вэнса в Венгрию, что, по их мнению, укрепило позиции "Фидес". В то же время лидер "Тисы" Петер Мадьяр вел активную агитацию на местах, посещая по пять-семь городов в сутки. При этом никаких кардинальных событий, способных привлечь сторонников одного лагеря в другой, в период избирательной кампании не произошло.