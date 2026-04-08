Правительство Омской области посодействует в переезде Центра Хруничева в Омск

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов и губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудили переезд производственных мощностей Центра Хруничева на омский завод "Полёт", сообщили в госкорпорации в среду.

"Глава "Роскосмоса" обсудил с Виталием Хоценко вопросы перевода в Омск производственных мощностей ракетного Центра Хруничева, филиалом которого является омский завод "Полёт", - говорится в сообщении.

В ходе встречи была достигнута договоренность, что правительство Омской области окажет необходимое содействие в переезде, сообщили в "Роскосмосе".

"Дмитрий Баканов и Виталий Хоценко обсудили создание демонстратора низкобюджетного малого космического аппарата дистанционного зондирования Земли в рамках научно-образовательного центра, строительство которого ведет Омский государственный технический университет совместно с Центром Хруничева на омской площадке конструкторского бюро "Салют", - сказано в сообщении.

1 апреля Баканов на заседании в Совете Федерации сообщил, что "Роскосмос" переносит из Москвы все производственные мощности Центра Хруничева.

"Мы из Филей перевозим все производственные мощности Центра Хруничева в Омск. (...) Там колоссальное идёт строительство, уже в принципе все ракеты "Ангара" и легкая, и тяжелая будут изготавливаться на вашей площадке", - заявил он, отвечая на вопрос сенатора.

Перемещение серийного производства займет три года, добавил он.