Союз нефтегазопромышленников призвал ускорить создание в РФ стратегических хранилищ нефти

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Создание стратегического запаса нефти (СЗН) в России необходимо для обеспечения энергетической безопасности страны в условиях нестабильности. Такое мнение высказал первый заместитель председателя совета Союза нефтегазопромышленников России Анатолий Замрий, выступая на форуме "Нефтяная столица".

Среди факторов, которые обуславливают необходимость создания СЗН, он упомянул перестройку экспортных потоков (до 2022 года 54% экспорта РФ приходилось на западные страны, теперь 57% экспорта приходится на Индию и Китай), санкции в области морских перевозок нефти, уязвимость трубопроводной инфраструктуры и перерабатывающих предприятий к атакам БПЛА, а также геополитическую турбулентность. По его словам, такие "буферизационные ресурсы" позволили бы сглаживать эффекты не предсказанных изменений.

"Это позволит минимизировать различные риски изменений рыночных, технологические риски, в разных вопросах, о которых уже говорилось. Ну и, безусловно, укрепление геополитических позиций. Чтобы мы могли так же влиять на процессы, как это делают те, кто имеет такие хранилища. Они могут говорить "мы высвободили какое-то количество нефти", чтобы влиять на цены. Поскольку Россия - крупнейший игрок, такую возможность надо тоже получить", - сказал Замрий.

"Создание таких хранилищ - это не опция, а необходимость уже на сегодняшний день. И коль скоро столько этот вопрос обсуждается, сейчас как раз самое время, когда необходимо принимать какие-то решения. То же самое нам подсказывает и мировой опыт. Соответственно, надо, наверное, разрабатывать федеральную программу создания стратегических хранилищ", - подытожил он.

Замрий призвал рассмотреть все возможные варианты хранения стратегического запаса: и подземные хранилища, и льдогрунтовые (в арктических регионах), и наземные резервуарные парки с усиленной защитой. Приоритетным он видит последний вариант.

Инициатива создания подземных хранилищ нефтяного резерва активно обсуждалась в 2020 году, когда предпринятые в связи с коронавирусом ограничения привели к снижению спроса и падению цен на нефть. Новый виток дискуссия приобрела в марте 2022 года на фоне бойкота российского сырья. Ранее эксперты Российского газового общества (РГО) заявляли, что оптимальный объем резерва - 10-20% от годовой добычи (55-100 млн тонн при расчете по показателю добычи нефти в 2019 году - ИФ). По их оценкам, на создание таких хранилищ с нуля требуется 10-12 лет, если делать это на базе истощенных месторождений, можно уложиться в срок 3-5 лет.