Поиск

Союз нефтегазопромышленников призвал ускорить создание в РФ стратегических хранилищ нефти

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Создание стратегического запаса нефти (СЗН) в России необходимо для обеспечения энергетической безопасности страны в условиях нестабильности. Такое мнение высказал первый заместитель председателя совета Союза нефтегазопромышленников России Анатолий Замрий, выступая на форуме "Нефтяная столица".

Среди факторов, которые обуславливают необходимость создания СЗН, он упомянул перестройку экспортных потоков (до 2022 года 54% экспорта РФ приходилось на западные страны, теперь 57% экспорта приходится на Индию и Китай), санкции в области морских перевозок нефти, уязвимость трубопроводной инфраструктуры и перерабатывающих предприятий к атакам БПЛА, а также геополитическую турбулентность. По его словам, такие "буферизационные ресурсы" позволили бы сглаживать эффекты не предсказанных изменений.

ЭкономикаСША начнут выпускать из резервов по 1-1,5 млн б/с нефти, позже - до 3 млн б/сСША начнут выпускать из резервов по 1-1,5 млн б/с нефти, позже - до 3 млн б/сЧитать подробнее

"Это позволит минимизировать различные риски изменений рыночных, технологические риски, в разных вопросах, о которых уже говорилось. Ну и, безусловно, укрепление геополитических позиций. Чтобы мы могли так же влиять на процессы, как это делают те, кто имеет такие хранилища. Они могут говорить "мы высвободили какое-то количество нефти", чтобы влиять на цены. Поскольку Россия - крупнейший игрок, такую возможность надо тоже получить", - сказал Замрий.

"Создание таких хранилищ - это не опция, а необходимость уже на сегодняшний день. И коль скоро столько этот вопрос обсуждается, сейчас как раз самое время, когда необходимо принимать какие-то решения. То же самое нам подсказывает и мировой опыт. Соответственно, надо, наверное, разрабатывать федеральную программу создания стратегических хранилищ", - подытожил он.

Замрий призвал рассмотреть все возможные варианты хранения стратегического запаса: и подземные хранилища, и льдогрунтовые (в арктических регионах), и наземные резервуарные парки с усиленной защитой. Приоритетным он видит последний вариант.

Инициатива создания подземных хранилищ нефтяного резерва активно обсуждалась в 2020 году, когда предпринятые в связи с коронавирусом ограничения привели к снижению спроса и падению цен на нефть. Новый виток дискуссия приобрела в марте 2022 года на фоне бойкота российского сырья. Ранее эксперты Российского газового общества (РГО) заявляли, что оптимальный объем резерва - 10-20% от годовой добычи (55-100 млн тонн при расчете по показателю добычи нефти в 2019 году - ИФ). По их оценкам, на создание таких хранилищ с нуля требуется 10-12 лет, если делать это на базе истощенных месторождений, можно уложиться в срок 3-5 лет.

нефть Союз нефтегазопромышленников России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Яндекс" внедрил в одном из подразделений ИИ-ассистента для аналитических задач

 "Яндекс" внедрил в одном из подразделений ИИ-ассистента для аналитических задач

Отзыв кабмина на поправки о порядке продажи конфискованного жилья опубликован в базе Думы

 Отзыв кабмина на поправки о порядке продажи конфискованного жилья опубликован в базе Думы

Стартовый комплекс для ракеты "Иркут" будет создан на космодроме Плесецк

Развертывание Российской орбитальной станции планируют провести в 2030-34 годах

Песков заявил, что соответствующие службы занимаются нормализацией работы интернета

 Песков заявил, что соответствующие службы занимаются нормализацией работы интернета

Кремль надеется, что у США вскоре появится больше времени для работы над урегулированием на Украине

 Кремль надеется, что у США вскоре появится больше времени для работы над урегулированием на Украине

Сервис посадки на поезд по биометрии запущен в РФ

Wildberries-Russ запустила продажи товаров из Эфиопии

 Wildberries-Russ запустила продажи товаров из Эфиопии

В Петербурге арестован подозреваемый в попытке передать иностранцу детали для подлодки
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1489 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8945 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 105 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 435 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов