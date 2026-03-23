США начнут выпускать из резервов по 1-1,5 млн б/с нефти, позже - до 3 млн б/с

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - США, обещавшие высвободить из стратегических нефтяных резервов 172 млн баррелей нефти для снижения цен на нефть, подскочивших из-за конфликта США, Израиля и Ирана, начнут продавать по 1-1,5 млн б/с, доведя объем до 3 млн б/с, передает агентство Reuters слова главы Минэнерго Криса Райта с конференции CERAWeek.

Он отметил, что Азия наиболее сильно пострадала от рыночных потрясений, и обеспечение поставок на нефтеперерабатывающие заводы в этот регион было приоритетной задачей для администрации Дональда Трампа.

"Мы хотим поставлять нефть на азиатские нефтеперерабатывающие заводы и свести к минимуму спад в нефтепереработке", - сказал министр.

По его словам, мировые цены на нефть не выросли настолько, чтобы вызвать сокращение спроса.

В свою очередь агентство Bloomberg передает слова Райта, что добыча нефти в Венесуэле выросла на 200 тыс. б/с после захвата президента Николаса Мадуро в начале года, и сейчас составляет почти 900 тыс. б/с.

По данным ОПЕК, добыча нефти в Венесуэле весь 2025 год превышала 900 тыс. б/с.

В интервью CNBC Райт выразил сомнения в достижении цен на нефть в $175 за баррель (прогноз, приведенный American Airlanes) назвав такое развитие событий "в высокой степени маловероятным".

Он отметил, что США вошли в этот конфликт, "имея высокий уровень добычи нефти, хорошие отношения с зарубежными партнерами, например, саудиты разместили порядка 100 млн баррелей нефти в хранилищах за пределами Ближнего Востока до начала конфликта, они не знали, что начнется конфликт, но видели, очевидно, что напряжение нарастает". В то же время министр отметил, что с учетом того, что из-за перекрытия Ормузского пролива на рынок не поступает порядка 15 млн б/с в день, 100 млн баррелей хватит примерно на семь дней. Он не исключил, что США могут принять решение о дополнительном высвобождении SPR, но считает это маловероятным.

Райт подчеркнул, что США не будут следовать примеру других стран и запрещать экспорт нефтепродуктов, чтобы сдержать цены на них. По его словам, США производят больше нефтепродуктов, чем потребляют, поэтому запрет на экспорт вынудит снижать нефтепереработку и добычу: "У нас есть несколько идей, как поставить на рынок дополнительное количество дизеля, и думаю, вы это скоро увидите".

Райт прокомментировал также, повлияет ли закрытие мощностей по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Катаре (после атак Ирана - ИФ) на несколько лет, на планы Golden Pass LNG - совместного СПГ-завода американской ExxonMobil и QatarEnergy. "Завод заработает в течение нескольких недель, если не дней (..) вы увидите продолжающийся рост экспорта СПГ из США. Вы увидите продолжение быстро роста производства СПГ в США на пользу США, рабочих мест в США и мира", - сказал министр энергетики США.

