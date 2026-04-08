Поиск

Комитет Госдумы предложил доработать законопроект о переводе банковских счетов по ГОЗ

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по защите конкуренции указал на необходимость доработки законопроекта № 1169099-8 о принудительном переводе средств с отдельных счетов по гособоронзаказу из банков, лишенных статуса уполномоченных, в опорный банк для ОПК (банк ПСБ).

Отзыв комитета на правительственный законопроект опубликован в думской базе.

Законопроект, который был внесен в палату в марте, уточняет механизм перевода средств с отдельных счетов по ГОЗ из банков, исключенных из категории уполномоченных. Документ обязывает такие банки самостоятельно сформировать реестр открытых счетов, перечислить остатки средств в опорный банк и закрыть счета без заявлений исполнителей.

По мнению комитета, предложенный механизм принудительного закрытия счетов и перечисления остатков средств распространяется только на случаи передачи банковского сопровождения в опорный банк, тогда как для передачи в иной уполномоченный банк сохраняется прежний порядок, при котором головной исполнитель и исполнители должны сами закрывать счета и переводить средства. Комитет отмечает, что это создает правовую неопределенность и не обеспечивает равных регуляторных условий для всех участников банковского сопровождения.

Ранее законопроект без замечаний поддержали комитет Госдумы по финансовому рынку и комитет по промышленности и торговле. Профильным по законопроекту является комитет Госдумы по обороне.

ПСБ ОПК Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хроники событий
