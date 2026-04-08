Три человека пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Мирный житель и два бойца подразделения "Орлан" получили ранения при атаках со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В городе Грайворон FPV-дрон нанёс удар по автомобилю. Мужчину со множественными осколочными ранениями лица, головы и грудной клетки бойцы самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ", - написал глава региона в своем канале в Мах в среду.

Гладков уточнил, что после оказания помощи он будет направлен в городскую больницу №2 Белгорода.

Кроме того, в городе Шебекино при исполнении служебных задач пострадали два бойца "Орлана". Сослуживцы доставили их в Шебекинскую больницу. У одного мужчины диагностировали слепое осколочное ранение руки, у второго - предварительно, баротравму. Для дальнейшего обследования пострадавших транспортируют в больницу Белгорода.