Поиск

Три человека пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Мирный житель и два бойца подразделения "Орлан" получили ранения при атаках со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В городе Грайворон FPV-дрон нанёс удар по автомобилю. Мужчину со множественными осколочными ранениями лица, головы и грудной клетки бойцы самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ", - написал глава региона в своем канале в Мах в среду.

Гладков уточнил, что после оказания помощи он будет направлен в городскую больницу №2 Белгорода.

Кроме того, в городе Шебекино при исполнении служебных задач пострадали два бойца "Орлана". Сослуживцы доставили их в Шебекинскую больницу. У одного мужчины диагностировали слепое осколочное ранение руки, у второго - предварительно, баротравму. Для дальнейшего обследования пострадавших транспортируют в больницу Белгорода.

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 апреля 2026 года Военная операция на Украине
Белгородская область Вячеслав Гладков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: среда, 8 апреля

Суд арестовал имущество экс-судьи Краснодарского краевого суда Хахалевой

Цены на плодоовощную продукцию вновь начали расти

ФАС оценивает ситуацию на продовольственном рынке РФ как стабильную

Суд обратил в доход РФ имущество бывшего вице-губернатора Краснодарского края

"Яндекс" внедрил в одном из подразделений ИИ-ассистента для аналитических задач

 "Яндекс" внедрил в одном из подразделений ИИ-ассистента для аналитических задач

Отзыв кабмина на поправки о порядке продажи конфискованного жилья опубликован в базе Думы

 Отзыв кабмина на поправки о порядке продажи конфискованного жилья опубликован в базе Думы

Стартовый комплекс для ракеты "Иркут" будет создан на космодроме Плесецк

Развертывание Российской орбитальной станции планируют провести в 2030-34 годах
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1502 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8946 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 105 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 435 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов