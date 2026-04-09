В Шебекинском округе в результате атак БПЛА ранены семь человек

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В результате последних атак БПЛА в Шебекинском округе были ранены семь человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

На участке автотрассы Белгород - Шебекино от удара дрона пострадали сразу шестеро: две женщины и четверо бойцов подразделения "Орлан". "У двух женщин минно-взрывные травмы и осколочные ранения головы, у бойцов — баротравмы. Медики Шебекинской ЦРБ оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. На месте атаки повреждены два автомобиля", - сообщил губернатор.

Еще один FPV-дрон ударил по административному зданию на территории предприятия в Шебекине. Там был ранен мужчина. В Шебекинской ЦРБ у него диагностировали слепые осколочные ранения лица, грудной клетки и бедра. От госпитализации он отказался.

Атакованное здание загорелось, пожар быстро потушили.