Мощный циклон нарушил энергоснабжение Северо-Курильска

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Штормовой ветер обесточил часть города Северо-Курильска на острове Парамушир (Северные Курилы Сахалинской области), ведутся масштабные работы по восстановлению электроснабжения, сообщает пресс-служба правительства региона в четверг.

"В среду, 8 апреля, Северо-Курильск попал под влияние сильного циклона. Резкое ухудшение погоды сопровождалось шквалистым ветром, порывы которого к вечеру достигали 58 метров в секунду. Из-за обрывов на линиях электропередачи значительная часть города оказалась обесточена", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, также повреждены кровли и фасады зданий, повалены опоры ЛЭП и дорожные знаки.

Как только позволили погодные условия утром в четверг администрация муниципалитета во время объезда города оценила масштаб повреждений и приоритетные задачи по ликвидации последствий стихии. В первоочередном порядке восстановили электроснабжение школы и детского сада. В настоящее время аварийные бригады непрерывно работают на городских электросетях.

"Погодные условия стабилизировались, что позволяет специалистам действовать в полную силу. Подача электроэнергии в жилые дома Северо-Курильска будет возобновлена в ближайшее время", - отмечает пресс-служба. Ситуация находится на контроле правительства Сахалинской области.

Северо-Курильск является райцентром одноименного района и единственным населенным пунктом на Северных Курилах. В нем проживает более 2,3 тыс. человек. Город находится в более 300 км от Петропавловска-Камчатского и в более 1 тыс. км от Южно-Сахалинска. Сообщение Северо-Курильска с материковой частью РФ осуществляется через регулярные морские и вертолетные перевозки из Петропавловска-Камчатского.