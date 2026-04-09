Мощный циклон нарушил энергоснабжение Северо-Курильска

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Штормовой ветер обесточил часть города Северо-Курильска на острове Парамушир (Северные Курилы Сахалинской области), ведутся масштабные работы по восстановлению электроснабжения, сообщает пресс-служба правительства региона в четверг.

"В среду, 8 апреля, Северо-Курильск попал под влияние сильного циклона. Резкое ухудшение погоды сопровождалось шквалистым ветром, порывы которого к вечеру достигали 58 метров в секунду. Из-за обрывов на линиях электропередачи значительная часть города оказалась обесточена", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, также повреждены кровли и фасады зданий, повалены опоры ЛЭП и дорожные знаки.

Как только позволили погодные условия утром в четверг администрация муниципалитета во время объезда города оценила масштаб повреждений и приоритетные задачи по ликвидации последствий стихии. В первоочередном порядке восстановили электроснабжение школы и детского сада. В настоящее время аварийные бригады непрерывно работают на городских электросетях.

"Погодные условия стабилизировались, что позволяет специалистам действовать в полную силу. Подача электроэнергии в жилые дома Северо-Курильска будет возобновлена в ближайшее время", - отмечает пресс-служба. Ситуация находится на контроле правительства Сахалинской области.

Северо-Курильск является райцентром одноименного района и единственным населенным пунктом на Северных Курилах. В нем проживает более 2,3 тыс. человек. Город находится в более 300 км от Петропавловска-Камчатского и в более 1 тыс. км от Южно-Сахалинска. Сообщение Северо-Курильска с материковой частью РФ осуществляется через регулярные морские и вертолетные перевозки из Петропавловска-Камчатского.

Курилы Парамушир циклон Северо-Курильск электроснабжение
Новости

Мирный житель погиб из-за падения обломков БПЛА на многоквартирный дом на Кубани

Что произошло за день: среда, 8 апреля

Суд арестовал имущество экс-судьи Краснодарского краевого суда Хахалевой

Цены на плодоовощную продукцию вновь начали расти

ФАС оценивает ситуацию на продовольственном рынке РФ как стабильную

Суд обратил в доход РФ имущество бывшего вице-губернатора Краснодарского края

"Яндекс" внедрил в одном из подразделений ИИ-ассистента для аналитических задач

 "Яндекс" внедрил в одном из подразделений ИИ-ассистента для аналитических задач

Отзыв кабмина на поправки о порядке продажи конфискованного жилья опубликован в базе Думы

 Отзыв кабмина на поправки о порядке продажи конфискованного жилья опубликован в базе Думы

Стартовый комплекс для ракеты "Иркут" будет создан на космодроме Плесецк

Развертывание Российской орбитальной станции планируют провести в 2030-34 годах
Хроники событий
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1507 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8950 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 105 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов