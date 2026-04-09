Часть Кургана осталась без холодной воды из-за аварии на очистных сооружениях

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Аварийная ситуация произошла на очистных сооружениях центра Кургана, сообщает АО "Водный Союз" в четверг.

"На очистных сооружениях центра города произошла аварийная ситуация. Сейчас без холодного водоснабжения микрорайоны и поселки "варгашинской линии" (микрорайоны Керамзитный, Глинки, Затобольный, Утяк, Теплый стан, пос. Придорожный, Лесной, Смолино)", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в центре города понижено давление в сети холодного водоснабжения, в связи с этим до верхних этажей в многоквартирных домах вода может не доходить.

Специалисты компании уже работают на месте.