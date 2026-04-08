ФАС оценивает ситуацию на продовольственном рынке РФ как стабильную

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Ценовая ситуация на продовольственном рынке РФ в настоящее время в целом стабильная, колебания носят сезонный характер, считает глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский.

"Достаточно спокойно (оценивает динамику цен на продукцию - ИФ). Есть сезонные отклонения, которые касаются овощной продукции, но не более того", - сказал он журналистам в кулуарах ведомственного практического семинара в сфере тарифного регулирования.

В качестве примера сезонного колебания цен он привел удорожание яиц, которое, по мнению главы службы, должно скоро пойти на спад.

"По яйцу рыночные механизмы работают: был рост в какой-то момент, потом было сильное снижение, компании работали практически с отрицательной рентабельностью", - сказал глава ФАС.