Суд обратил в доход РФ имущество бывшего вице-губернатора Краснодарского края

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Прикубанский районный суд Краснодара обратил в доход государства имущество бывшей заместителя губернатора Краснодарского края Анны Миньковой, а также ее родственников на сумму более 330 млн рублей, сообщила Генпрокуратура РФ в среду.

"Требования надзорного ведомства удовлетворены" ,- сообщили там.

Решение обращено к немедленному исполнению.

По данным надзора, экс-чиновница приобретала недвижимость на территории Краснодарского края, а также транспортные средства.

"В частности, речь идет о пяти земельных участках, трех жилых домах, четырех квартирах и трех нежилых помещениях общей площадью свыше 7 тыс. квадратных метров, а также шести автомобилях, стоимость которых значительно превышала ее легальные доходы" , - сообщили в Генпрокуратуре.

Это имущество Минькова оформляла на своих родственников.

Генпрокуратура РФ Анна Минькова Краснодарский край
