МЧС предупреждает о шторме с возможным подтоплением морпорта на юге Сахалина

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Опасный подъем уровня моря ожидается в ночь на пятницу в акватории морпорта Корсаков на юге Сахалина из-за циклона, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону со ссылкой на Сахалинское управление Росгидрометслужбы в четверг.

По ее данным, в ночь на 10 апреля в море ожидается шторм с высотой волн 2-3 м у побережья Корсакова (райцентр одноименного района, где находится главный морпорт региона - ИФ), который "может вызвать заливание северного пирса, выход воды в городскую черту".

Спасатели направили экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию администрации муниципалитета и во взаимодействующие структуры.

Местным жителям и гостям региона советуют держаться на безопасном расстоянии от моря. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле главка МЧС, силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий, готовы к реагированию, отмечает пресс-служба.