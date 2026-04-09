"Ростех" запланировал создать двигатель НК-3 для сверхлегких космических ракет

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Компания "ОДК-Кузнецов" (входит в "Ростех") создаст двигатель НК-3 тягой 4,5 тонны для сверхлегкой ракеты-носителя "Воронеж", сообщили в четверг в пресс-службе "Ростеха".

"Реализация проекта НК-3 позволит начать эксплуатацию сверхлегких ракет и расширит рынок космических услуг по запуску малых спутников", - сообщили в "Ростехе".

Отмечается, что двигатель НК-3 предназначен для первой и второй ступеней сверхлегкой ракеты "Воронеж". "На первой ступени планируется использовать 12 двигателей, на второй – один", - сказано в сообщении.

По данным "Ростеха", силовая установка будет работать на экологически чистом топливе и иметь систему управления вектором тяги для изменения траектории движения ракеты.

"Разработка нового ракетного двигателя выполняется поэтапно. Камера проектируется на базе прототипа – камеры рулевого агрегата серийного РД-107А, остальные узлы и детали проектируются "с нуля". (...) Сейчас двигателей и ракет такого класса в России не существует", - сказал заместитель генерального директора ОДК по стратегии и программно-проектному управлению Михаил Ремизов, чьи слова приводятся в сообщении.

По данным пресс-службы, двигатель НК-3 создается в рамках соглашения между ОДК и венчурным фондом "Восход" по созданию космического ракетного комплекса "Восход". Заказчиком является разработчик ракеты-носителя "Воронеж" – компания "3Д исследования и разработки". "Сверхлегкие ракеты предназначены для вывода на орбиту Земли коммерческих спутников, полезная нагрузка ракеты-носителя составит 250 кг. Это позволит выводить относительно небольшие спутники на заданную орбиту с высокой точностью", - говорится в сообщении.

Ростех ОДК-Кузнецов НК-3 Восход 3Д исследования и разработки
 Авиарейсы задерживаются в аэропортах Чукотки и Магадана из-за непогоды

 "Яндекс" внедрил в одном из подразделений ИИ-ассистента для аналитических задач

 Отзыв кабмина на поправки о порядке продажи конфискованного жилья опубликован в базе Думы
