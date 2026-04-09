Баканов заявил об интересе более 10 стран к проекту Российской орбитальной станции

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Свыше 10 государств заинтересованы в сотрудничестве с "Роскосмосом" в рамках проекта Российской орбитальной станции (РОС), сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов.

"Наша национальная, суверенная российская орбитальная станция не будет требовать никаких разрешений ни у кого. Мы будем проводить ровно те эксперименты, которые посчитаем нужными, и с теми партнерами, которыми посчитаем нужными. Спрос колоссальный. Более 10 стран уже предлагают взаимодействие в этой сфере", - сказал Баканов в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

7 апреля Баканов заявил, что ряд дружественных стран обращались к России с просьбой подготовить и отправить своих космонавтов на МКС, однако некоторые партнеры по станции выступают против их присутствия.

"Вот такой истории с Российской орбитальной станцией не будет", - заявил он.

19 февраля первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявлял, что развертывание РОС планируется начать в 2028 году.