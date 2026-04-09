Баканов заявил об интересе более 10 стран к проекту Российской орбитальной станции

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Свыше 10 государств заинтересованы в сотрудничестве с "Роскосмосом" в рамках проекта Российской орбитальной станции (РОС), сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов.

"Наша национальная, суверенная российская орбитальная станция не будет требовать никаких разрешений ни у кого. Мы будем проводить ровно те эксперименты, которые посчитаем нужными, и с теми партнерами, которыми посчитаем нужными. Спрос колоссальный. Более 10 стран уже предлагают взаимодействие в этой сфере", - сказал Баканов в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

7 апреля Баканов заявил, что ряд дружественных стран обращались к России с просьбой подготовить и отправить своих космонавтов на МКС, однако некоторые партнеры по станции выступают против их присутствия.

"Вот такой истории с Российской орбитальной станцией не будет", - заявил он.

19 февраля первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявлял, что развертывание РОС планируется начать в 2028 году.

Роскосмос МКС Российская орбитальная станция Дмитрий Баканов
Главы МЧС, Минприроды и Минстроя прибыли в Дагестан для оценки последствий наводнения

 Главы МЧС, Минприроды и Минстроя прибыли в Дагестан для оценки последствий наводнения

Бывший внештатный корреспондент "Радио Свобода" задержан в Чите по делу о госизмене

Херсонская область частично обесточена

Авиарейсы задерживаются в аэропортах Чукотки и Магадана из-за непогоды

 Авиарейсы задерживаются в аэропортах Чукотки и Магадана из-за непогоды

Мирный житель погиб из-за падения обломков БПЛА на многоквартирный дом на Кубани

Что произошло за день: среда, 8 апреля

Суд арестовал имущество экс-судьи Краснодарского краевого суда Хахалевой

Цены на плодоовощную продукцию вновь начали расти

ФАС оценивает ситуацию на продовольственном рынке РФ как стабильную

Суд обратил в доход РФ имущество бывшего вице-губернатора Краснодарского края
Хроники событий
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 107 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8953 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1508 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов