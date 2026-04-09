Более 30 украинских дронов сбито за сутки в Курской области

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о 35 украинских дронах, сбитых за прошедшие сутки над регионом.

"Всего в период с 09:00 8 апреля до 07:00 9 апреля сбито 35 вражеских беспилотников различного типа", - написал Хинштейн в своем канале в Мах.

Кроме того, ВСУ 28 раз применяли артиллерию по отселённым районам. 21 раз беспилотники атаковали территорию области с помощью взрывных устройств, проинформировал губернатор.

По его данным, в результате атак в селе Илек Беловского района посечены осколками фундамент и забор домовладения. В посёлке Доброе Поле Хомутовского района поврежден кузов автомобиля.

Погибших и пострадавших нет, добавил губернатор.