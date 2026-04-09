Поиск

Более половины россиян высказались за объявление Дня космонавтики выходным

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Больше половины россиян (56%) считают, что отмечаемый в России 12 апреля День космонавтики должен стать государственным праздником и нерабочим днем, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Чаще всех такого мнения придерживаются сограждане в возрасте до 34 лет (64%) и женщины (58%), показывают результаты исследования, опубликованные в четверг на портале.

Сторонники данной идеи в качестве главного аргумента называют "необходимость подчеркнуть исторические достижения страны в освоении космоса, и апеллируют к чувству национальной гордости", - отмечается в комментариях к опросу.

В свою очередь, почти каждый четвертый россиянин (24%%) считает, что на такой шаг идти не стоит, поскольку дополнительный выходной день, с точки зрения противников данной идеи, может привести к прямым экономическим потерям, отмечают в SuperJob.ru.

По данным исследования, оставшиеся 20% респондентов затрудняются определиться со своей позицией по данному вопросу.

Опрос был проведен 1-6 апреля 2026 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 388 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.

День космонавтики
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: среда, 8 апреля
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8954 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1511 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 107 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов