Более половины россиян высказались за объявление Дня космонавтики выходным

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Больше половины россиян (56%) считают, что отмечаемый в России 12 апреля День космонавтики должен стать государственным праздником и нерабочим днем, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Чаще всех такого мнения придерживаются сограждане в возрасте до 34 лет (64%) и женщины (58%), показывают результаты исследования, опубликованные в четверг на портале.

Сторонники данной идеи в качестве главного аргумента называют "необходимость подчеркнуть исторические достижения страны в освоении космоса, и апеллируют к чувству национальной гордости", - отмечается в комментариях к опросу.

В свою очередь, почти каждый четвертый россиянин (24%%) считает, что на такой шаг идти не стоит, поскольку дополнительный выходной день, с точки зрения противников данной идеи, может привести к прямым экономическим потерям, отмечают в SuperJob.ru.

По данным исследования, оставшиеся 20% респондентов затрудняются определиться со своей позицией по данному вопросу.

Опрос был проведен 1-6 апреля 2026 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 388 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.