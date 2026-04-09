Бывший чиновник Минобороны РФ получил шесть лет колонии за коррупцию

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Суд в Москве приговорил к шести годам заключения бывшего замначальника управления имуществом специальных проектов Минобороны РФ Олега Васенина за многомиллионную взятку от коммерсантов, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"Тверской суд Москвы приговорил Олега Васенина к лишению свободы сроком на шесть лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, штрафу в размере 19,9 млн рублей", - говорится в сообщении СКР в мессенджере Max в четверг.

Ранее в СКР сообщали, что Васенин обвинялся в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, в 2021-2022 годах между Минобороны и ООО "Транслом" действовал "многомиллионный контракт по продаже вторичного сырья", а контроль за исполнением контракта возлагался на Васенина.

В СКР установили, что в тот период чиновник "получил от представителей ООО "Транслом" взятку в сумме более 19 млн рублей за попустительство и отсутствие контроля за исполнением договора, что поспособствовало хищению бюджетных денежных средств представителями коммерческой организации в размере свыше 80 млн рублей".

"Таким образом, в результате преступления Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере. В отношении представителей ООО "Транслом" военными следователями также расследуется уголовное дело", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что по ходатайству военных следственных органов СКР Васенин был арестован.

"В целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на принадлежащие Васенину ценные бумаги, инвестиционные продукты и денежные средства наложен арест на общую сумму более 230 млн рублей", - добавили в ведомстве.